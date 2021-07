Miesięcznik PSZCZELARSTWO 

Lipiec 2021

Szanowni Czytelnicy,

gdy piszę te słowa, nastał nareszcie dobry czas dla pszczół. Ciepłe czerwcowe dni pozwalają pszczołom wykorzystać spóźnioną akację, jest zatem szansa na lepsze niż w roku ubiegłym zbiory miodu.

Lipiec to miesiąc wyraźnego zróżnicowania prac pasiecznych: niektórzy pszczelarze czekają na miód z późnych pożytków, ale dla wielu sezon kończy się wraz z lipcowym miodobraniem. Można zatem rozpoczynać zabiegi przeciwwarrozowe – również w tym numerze przedstawiamy pomocne metody. O tym co jest najczęstszą przyczyną ostrych zatruć pszczół piszemy w ostatnim artykule z tego cyklu. A inne tematy? Pracownia pasieczna – wskazówki dla początkujących pszczelarzy, letnie rośliny pożytkowe, rolniczy handel detaliczny jako alternatywa sprzedaży bezpośredniej, a może powrót do pszczelarstwa naturalnego…

Szanowni Państwo, na koniec miła i wyczekiwana – jak sądzę – informacja dla wszystkich Czytelników. Z początkiem lipca zapraszamy na stronę internetową miesięcznika „Pszczelarstwo” [www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl] w nowej odsłonie: nowoczesnej, łatwej w obsłudze, z atrakcyjną szatą graficzną. A – co równie ważne – umożliwiającej bezpośredni zakup czasopisma bądź jego prenumeratę, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Zapraszamy do lektury bądź e-lektury!

Krystyna Pohorecka